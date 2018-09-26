Украина и Белоруссия приступили к демаркации границы в чернобыльской зоне

Власти Белоруссии и Украины начинают демаркацию границы в чернобыльской зоне, где планируется провести эксперимент и закрыть его за счёт технических средств, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Чернобыльская зона — это особая зона… демаркация на картах уже определена, приступаем прямо на местности», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в зоне будет только «технический компонент».

«На определённых местах будут распределены пограничные подразделения — то есть чисто контроль и реагирование, туда человек ходить не будет», — пояснил Лаппо.

Кроме того, глава Госпогранкомитета отметил, что участок границы будет оборудован системой видеонаблюдения.

В июне сообщалось, что демаркацию государственной границы между Белоруссией и Украиной планируется завершить до 2026 года.