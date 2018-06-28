В Белоруссии назвали ожидаемые сроки завершения демаркации общей границы с Украиной

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Демаркацию государственной границы между Белоруссией и Украиной планируется завершить до 2026 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.
В Белоруссии назвали ожидаемые сроки завершения демаркации общей границы с Украиной
  • © Global Look Press

«Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018—2026 годы утверждён на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26—27 июня в украинском Луцке», — сообщил он. 

Бычковский рассказал, что в настоящее время демаркация проводится одновременно на нескольких участках границы. 

Отмечается, что практические работы по демаркации украинско-белорусской границы начались в 2014 году.

По данным пограничников, протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 км, из которых около 120 км проходит по чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее стало известно, что Россия и Литва завершили демаркацию общей границы.

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