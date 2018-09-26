Почти 30 детей госпитализированы после распыления газа в украинской школе

После распыления раздражающего вещества из газового баллона в одной из школ в Запорожской области на Украине госпитализированы 28 школьников, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

«Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному», — сообщается в материалах пресс-службы.

Врачи уже обследовали детей, с пострадавшими работают психологи.

Отмечается, что школьники остаются в больнице под постоянным наблюдением медиков: девять человек в отделении неотложной медицинской помощи, восемь — в неврологическом, десять — кардиоревматологическом, один ребёнок в отделении анестезиологии, интенсивной терапии и хронического диализа.

12 апреля в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после распыления одним из учеников баллончика с газом.