Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией
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- РИА Новости
«Межправкомиссия, её российская часть, находится в полной готовности возобновить полноценную работу (с Молдавией. — RT), чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли», — приводит ТАСС слова Козака.
По его словам, Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе.
Ранее Додон заявил, что его страна «не выживет без хороших стратегических отношений» с Россией.