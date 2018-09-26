Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией

Вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что Москва полностью готова к восстановлению взаимоотношений с Кишинёвом.

«Межправкомиссия, её российская часть, находится в полной готовности возобновить полноценную работу (с Молдавией. — RT), чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли», — приводит ТАСС слова Козака.

По его словам, Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе.

Ранее Додон заявил, что его страна «не выживет без хороших стратегических отношений» с Россией.