Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией

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Вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что Москва полностью готова к восстановлению взаимоотношений с Кишинёвом.
Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Межправкомиссия, её российская часть, находится в полной готовности возобновить полноценную работу (с Молдавией. — RT), чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли», — приводит ТАСС слова Козака.

По его словам, Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе.

Ранее Додон заявил, что его страна «не выживет без хороших стратегических отношений» с Россией.

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