Додон заявил, что Молдавия «не выживет» без России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна «не выживет без хороших стратегических отношений» с Россией. Об этом он заявил во время прямой линии.

«Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Россия является рынком сбыта для Молдавии, и страна не сможет продать промышленные товары на другие рынки.

Также он отметил, что Кишинёв «зависит энергетически и социально» от Москвы. Он напомнил, что в России работают 600 тыс. молдавских граждан, которые ежегодно присылают домой $1 млрд.

По мнению Додона, также без России невозможно решение приднестровского вопроса.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил о планах посетить Россию с визитом в октябре 2018 года.