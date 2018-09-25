Додон заявил, что Молдавия «не выживет» без России

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна «не выживет без хороших стратегических отношений» с Россией. Об этом он заявил во время прямой линии.
Додон заявил, что Молдавия «не выживет» без России
  • РИА Новости

«Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Россия является рынком сбыта для Молдавии, и страна не сможет продать промышленные товары на другие рынки.

Также он отметил, что Кишинёв «зависит энергетически и социально» от Москвы. Он напомнил, что в России работают 600 тыс. молдавских граждан, которые ежегодно присылают домой $1 млрд. 

По мнению Додона, также без России невозможно решение приднестровского вопроса.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил о планах посетить Россию с визитом в октябре 2018 года.

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