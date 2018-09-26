Столтенберг: НАТО и Украина сами решат вопрос вступления страны в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press заявил, что альянс не будет спрашивать у России разрешения относительно вступления Украины в альянс.
Столтенберг: НАТО и Украина сами решат вопрос вступления страны в альянс
  • © Ye Pingfan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Только Украина может определять собственный путь — хочет ли она присоединиться к НАТО или нет», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что «в конце концов 29 союзников и Украина решат, отвечает ли Украина стандартам для вступления в НАТО».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.

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