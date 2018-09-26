Столтенберг: НАТО и Украина сами решат вопрос вступления страны в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press заявил, что альянс не будет спрашивать у России разрешения относительно вступления Украины в альянс.

«Только Украина может определять собственный путь — хочет ли она присоединиться к НАТО или нет», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что «в конце концов 29 союзников и Украина решат, отвечает ли Украина стандартам для вступления в НАТО».



Ранее украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.