В ВСУ опровергли информацию о примитивных паролях в системе управления войсками

Главное управление связи и информационных систем ВСУ опровергло данные о том, что сервера автоматизированной системы управления войсками «Днепр» имели примитивные пароли типа «admin» и «123456».

«Информация в материале журналиста Александра Дубинского, что распространена на информационных ресурсах сети интернет, не соответствует действительности, является субъективным мнением и содержит признаки оценочного суждения, которое смещает акценты и манипулирует общественным мнением», — заявили в управлении.

В ВСУ сообщили, что «Днепр» выполняет только функцию обмена исключительно открытой информацией между украинскими военнослужащими.

«Также не соответствует действительности обнародованная информация по доступу к сети «Днепр» под «стандартными» логином и паролем», — добавили в ВСУ.

Также в сообщении говорится об отсутствии предпосылок для утечки информации с ограниченным доступом из сети «Днепр». Отмечается, что для управления войсками используются другие, специальные сети связи.

Ранее СМИ сообщили, что в ВСУ для доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками «Днепр» были установлены пароли «admin» и «123456».