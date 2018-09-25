СМИ: Система управления войсками ВСУ защищена примитивными паролями

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) в качестве паролей доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками «Днипро» были установлены пароли «admin» и «123456».

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Александра Дубинского. Он отметил, что это «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».

Журналист располагает документами, согласно которым в мае 2018 года во время настройки и тестирования сетей автоматизированной системы управления войсками «Днипро» специалист по базам данных Дмитрий Власюк выявил, что на многих серверах и коммутаторах с IP-адресами доступ происходит по стандартному логину и паролю.

Он сообщил об этом оперативному дежурному, но его обращение было проигнорировано, а пароли не были изменены. После этого он позвонил на горячую линию СБУ. По данным журналиста, такая же ситуация была обнаружена 25 мая 2018 года на почтовых серверах ВСУ.

По словам журналиста, за несколько месяцев пароли так и не были изменены из-за бюрократических проволочек.

Дубинский отмечает, что на Украине работает восемь трастовых фондов НАТО по киберзащите, которые занимаются развитием оперативных способностей и содействием в трансформации ВСУ. В 2017 году НАТО выделило на эти цели порядка €40 млн.

В прошлом году компания Keeper Security выяснила, что самым популярным в мире паролем стала комбинация «123456», на втором месте — «123456789».