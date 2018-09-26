Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесено на 2 октября

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Рассмотрение апелляции на арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перенесено на 2 октября.
Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесено на 2 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

«Рассмотрение нашего ходатайства Апелляционный суд Херсонской области перенёс на 2 октября», — сказал он.

Апелляционный суд Херсонской области должен был 26 сентября рассмотреть жалобу защиты Вышинского на продление ему ареста. 

Ранее в СБУ заявили, что завершили расследование дела в отношении журналиста

При этом адвокат подчеркнул, что следователи СБУ не предъявили Вышинскому обвинительный акт, в связи с чем нельзя говорить об окончании расследования. 

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