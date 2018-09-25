Адвокат: СБУ не предъявила Вышинскому обвинительный акт

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Следователи Службы безопасности Украины не предъявили руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому обвинительный акт, поэтому об окончании расследования уголовного дела говорить нельзя.
Адвокат: СБУ не предъявила Вышинскому обвинительный акт
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского. 

Адвокат отметил, что следователь СБУ «сам немного в шоке от того, что сделали товарищи в Киеве», так как планировалось ещё проведение процессуальных действий. 

«Могу лишь подтвердить, что досудебное расследование продолжается, никто его не завершал. Моментом завершения является предъявление обвинительного акта подозреваемому и открытие материалов уголовного дела. Этого не было произведено», — сказал адвокат.

Также он сообщил, что результаты половины из назначенных по делу Вышинского экспертиз не готовы. Отмечается, что всего было назначено 18 экспертиз. Как ожидается, результаты будут готовы только в ноябре и декабре.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил о завершении расследования дела в отношении Вышинского.

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