Адвокат: СБУ не предъявила Вышинскому обвинительный акт
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.
Адвокат отметил, что следователь СБУ «сам немного в шоке от того, что сделали товарищи в Киеве», так как планировалось ещё проведение процессуальных действий.
«Могу лишь подтвердить, что досудебное расследование продолжается, никто его не завершал. Моментом завершения является предъявление обвинительного акта подозреваемому и открытие материалов уголовного дела. Этого не было произведено», — сказал адвокат.
Также он сообщил, что результаты половины из назначенных по делу Вышинского экспертиз не готовы. Отмечается, что всего было назначено 18 экспертиз. Как ожидается, результаты будут готовы только в ноябре и декабре.
Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил о завершении расследования дела в отношении Вышинского.