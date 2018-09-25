Адвокат: СБУ не предъявила Вышинскому обвинительный акт

Следователи Службы безопасности Украины не предъявили руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому обвинительный акт, поэтому об окончании расследования уголовного дела говорить нельзя.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

Адвокат отметил, что следователь СБУ «сам немного в шоке от того, что сделали товарищи в Киеве», так как планировалось ещё проведение процессуальных действий.

«Могу лишь подтвердить, что досудебное расследование продолжается, никто его не завершал. Моментом завершения является предъявление обвинительного акта подозреваемому и открытие материалов уголовного дела. Этого не было произведено», — сказал адвокат.

Также он сообщил, что результаты половины из назначенных по делу Вышинского экспертиз не готовы. Отмечается, что всего было назначено 18 экспертиз. Как ожидается, результаты будут готовы только в ноябре и декабре.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил о завершении расследования дела в отношении Вышинского.