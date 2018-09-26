Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг покинет свой пост
- globallookpress.com
По мнению Хуга, ОБСЕ не является «карьерной» организацией и работать в её структурах следует не более десяти лет.
«Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», — уточнил он.
Замглавы миссии ОБСЕ также выразил сожаление в связи с тем, что ни одна из сторон вооружённого конфликта на Украине «не выполнила даже базовых обещаний, которые были даны в рамках Минских соглашений».
При этом Хуг добавил, что СММ сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке страны.
В июне председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что в Донбассе за время конфликта погибло свыше 3 тыс. человек.