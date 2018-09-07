В ОБСЕ заявили о снижении количества нарушений режима перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение числа нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения самопровозглашённой Донецкой народной республики на 60%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Школьное перемирие» снизило боевую активность в Донбассе, но стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.

«После достижения очередной договорённости о режиме прекращения огня ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения улучшилась. На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать со средними показателями за неделю до этого», — сообщил первый заместитель главы СММ Александр Хуг на брифинге в Киеве.

Хуг отметил, что, несмотря на «школьное перемирие», «ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения остаётся напряжённой и непредсказуемой».

Первый замглавы миссии подчеркнул необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ к территориям Донбасса в связи с тем, что стороны не предоставляют возможности полной верификации своих действий.

29 августа в Донбассе в преддверии нового учебного года в силу вступило «школьное перемирие».