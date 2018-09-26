АТЦ: более девяти тысяч граждан СНГ находятся в розыске за экстремизм

Более девяти тысяч граждан СНГ находятся в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерала-полковника полиции Андрея Новикова.

«По состоянию на сентябрь, в межгосударственном розыске СНГ за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более девяти тысяч граждан СНГ», — уточнил он.

При этом Новиков добавил, что около пяти тысяч из них являются наёмниками, принимавшими участие в боевых действиях в составе незаконных вооружённых формирований на территории иностранных государств.

Ранее генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества.