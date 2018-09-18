Генсек ШОС назвал борьбу с терроризмом ключевым приоритетом организации

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Борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества, заявил во время выступления в Шанхае генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
Генсек ШОС назвал борьбу с терроризмом ключевым приоритетом организации
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«В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остаётся ключевым приоритетом деятельности ШОС. В государствах — членах ШОС утвердился консенсус «нулевой терпимости» к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Алимова, в борьбе с терроризмом налажено «тесное практическое взаимодействие с ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ, специализированными структурами ООН».

«В частности, Контртеррористическим управлением и Контртеррористическими комитетом СБ ООН, Интерполом и ОБСЕ», — добавил он.

Ранее афганский премьер-министр Абдулла Абдулла провёл переговоры с главой контингента НАТО в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном по борьбе с терроризмом.

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