Генсек ШОС назвал борьбу с терроризмом ключевым приоритетом организации

Борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества, заявил во время выступления в Шанхае генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

«В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остаётся ключевым приоритетом деятельности ШОС. В государствах — членах ШОС утвердился консенсус «нулевой терпимости» к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Алимова, в борьбе с терроризмом налажено «тесное практическое взаимодействие с ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ, специализированными структурами ООН».

«В частности, Контртеррористическим управлением и Контртеррористическими комитетом СБ ООН, Интерполом и ОБСЕ», — добавил он.

Ранее афганский премьер-министр Абдулла Абдулла провёл переговоры с главой контингента НАТО в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном по борьбе с терроризмом.