Шесть человек пострадали при взрыве на предприятии в Белоруссии

В Белоруссии шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству мебели. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на представителя Могилёвского областного управления МЧС Вадима Врублёвского.

РИА Новости

«Произошёл хлопок, взрыв. Что конкретно — пока говорить рано. На месте работает комиссия», — заявил он. В МЧС добавили, что пострадавших госпитализировали. По словам официального представителя УСК по Могилёвской области Оксаны Соленюк, место происшествия осматривает следственно-оперативная группа. В мае в Минском районе Белоруссии произошёл взрыв на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий.