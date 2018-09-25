Шесть человек пострадали при взрыве на предприятии в Белоруссии

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В Белоруссии шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству мебели. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на представителя Могилёвского областного управления МЧС Вадима Врублёвского.
Шесть человек пострадали при взрыве на предприятии в Белоруссии
  • РИА Новости

«Произошёл хлопок, взрыв. Что конкретно — пока говорить рано. На месте работает комиссия», — заявил он.

В МЧС добавили, что пострадавших госпитализировали.

По словам официального представителя УСК по Могилёвской области Оксаны Соленюк, место происшествия осматривает следственно-оперативная группа.

В мае в Минском районе Белоруссии произошёл взрыв на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий.

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