Шесть человек пострадали при взрыве на предприятии в Белоруссии
- РИА Новости
«Произошёл хлопок, взрыв. Что конкретно — пока говорить рано. На месте работает комиссия», — заявил он.
В МЧС добавили, что пострадавших госпитализировали.
По словам официального представителя УСК по Могилёвской области Оксаны Соленюк, место происшествия осматривает следственно-оперативная группа.
В мае в Минском районе Белоруссии произошёл взрыв на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий.