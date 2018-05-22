На заводе в Белоруссии произошёл взрыв

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В Минском районе Белоруссии на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий «Алкид» произошёл взрыв, начался пожар, пострадали несколько человек.

«Деревня Королёв Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии «Алкид». По предварительной информации, травмированы три человека. В 09:18 пожар локализован, работают подразделения МЧС», — говорится в сообщении в Twitter официального представителя белорусского МЧС Виталия Новицкого.

Позднее появилась информация, что пожар на предприятии был ликвидирован, по уточнённым данным, пострадавших четверо, они доставлены в учреждения здравоохранения.

Накануне в МЧС России рассказали, что в Рязани произошло возгорание в хранилище на заводе по производству теплоизоляционных плит.

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