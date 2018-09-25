Порошенко обсудил с лидерами ЕС миссию ООН в Донбассе

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Украинский президент Пётр Порошенко обсудил с лидерами ЕС активизацию усилий для развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Порошенко обсудил с лидерами ЕС миссию ООН в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко.

«Не менее важная тема всех переговоров — активизация усилий для развёртывания миротворческой миссии в Донбассе», — написал он в Facebook.

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что украинские и российские власти близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке Украины.

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