Послы стран G7 приветствовали обновление ЦИК Украины

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Послы стран G7 приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом информирует Группа поддержки Украины в рамках G7 в своём Twitter.
Послы стран G7 приветствовали обновление ЦИК Украины
  • РИА Новости

«Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединённых общинах в 2018 году», — говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав Центризбиркома Украины.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. 

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