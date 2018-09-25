Послы стран G7 приветствовали обновление ЦИК Украины

Послы стран G7 приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом информирует Группа поддержки Украины в рамках G7 в своём Twitter.

«Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединённых общинах в 2018 году», — говорится в сообщении.

#G7 Ambassadors welcome renewal of the Central Election Commission. Important work ahead organising fair and transparent Presidential and Parliamentary elections in 2019, as well as holding elections in amalgamated communities in 2018. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 25 сентября 2018 г.

Ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав Центризбиркома Украины.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.