Эксперт оценил заявление Ющенко о жителях Донбасса

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, который провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии.

Как считает эксперт, эти слова в очередной раз доказывают, что украинские политики не представляют, что такое демократия.

«Тем не менее пусть элиты привыкают к тому, что на Украине есть люди с другими взглядами», — добавил Корнилов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. Позже в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.