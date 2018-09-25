Эксперт оценил заявление Ющенко о жителях Донбасса

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Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, который провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии.
Эксперт оценил заявление Ющенко о жителях Донбасса
  • РИА Новости

Как считает эксперт, эти слова в очередной раз доказывают, что украинские политики не представляют, что такое демократия.

«Тем не менее пусть элиты привыкают к тому, что на Украине есть люди с другими взглядами», — добавил Корнилов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. Позже в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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