Эксперт оценил заявление Ющенко о жителях Донбасса
- РИА Новости
Как считает эксперт, эти слова в очередной раз доказывают, что украинские политики не представляют, что такое демократия.
«Тем не менее пусть элиты привыкают к тому, что на Украине есть люди с другими взглядами», — добавил Корнилов.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. Позже в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.