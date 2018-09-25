В ДНР и ЛНР оценили заявление Ющенко о жителях Донбасса

В самопровозглашённой Донецкой народной республике прокомментировали заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сравнение Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии дончане восприняли как новость из зазеркалья или же виртуальной реальности, где всё белое называют чёрным», — заявил Владимир Бидевка, председатель комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству.

В свою очередь, представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что «Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан».

Ранее Ющенко заявил, что с 2014 года самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой киевских властей в ближайшее время не имеет смысла.

В конце июля правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что данная инициатива позволит создать единую систему координации государственной политики информреинтеграции соответствующих областей.