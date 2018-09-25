Новый посол России в Минске вручил Лукашенко верительную грамоту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств, в том числе России. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Церемония состоялась 25 сентября во Дворце Независимости. Верительные грамоты главе государства вручили послы России, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индии, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии, Судана. 11 сентября новый посол России в Минске Михаил Бабич вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. Российский лидер Владимир Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии 24 августа. Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН данное назначение.