Новый посол России в Минске вручил Лукашенко верительную грамоту
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Церемония состоялась 25 сентября во Дворце Независимости.
Верительные грамоты главе государства вручили послы России, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индии, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии, Судана.
11 сентября новый посол России в Минске Михаил Бабич вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
Российский лидер Владимир Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии 24 августа. Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН данное назначение.