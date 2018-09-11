Новый посол России в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
- © mfa.gov.by
«Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провёл встречу с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили в том числе вопросы российско-белорусских отношений, а также шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества двух стран.
24 августа российский лидер Владимир Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии.
Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН данное назначение.