Новый посол России в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

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Новый посол России в Минске Михаил Бабич вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
Новый посол России в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
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«Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провёл встречу с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили в том числе вопросы российско-белорусских отношений, а также шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества двух стран.

24 августа российский лидер Владимир Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН данное назначение.

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