Новый посол России в Минске вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

Новый посол России в Минске Михаил Бабич вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

«Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провёл встречу с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили в том числе вопросы российско-белорусских отношений, а также шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества двух стран.

24 августа российский лидер Владимир Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии.

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН данное назначение.