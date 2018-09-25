В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«24 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов», — отметил собеседник.

Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Марьевка, Пришиб, Донецкий, Веселогоровка и Калиново.

ВСУ вели огонь из арторудий, миномётов, гранатомётов, БМП и стрелкового оружия.

18 сентября в ЛНР сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе.