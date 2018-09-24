Луценко решил судиться с украинскими СМИ из-за сообщений о покупке им виллы на Сейшелах

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подать иск в суд в отношении украинских СМИ в связи с распространением информации о приобретении им виллы на Сейшельских островах за $5 млн долларов.
Луценко решил судиться с украинскими СМИ из-за сообщений о покупке им виллы на Сейшелах
  • РИА Новости

Об этом в своём Facebook написала пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

Она заявила, что ряд украинских СМИ опубликовали «откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта».

«Это откровенная ложь… Адвокаты Юрия Луценко готовят иски в суд за распространение лживой информации», — написала Сарган.

По её словам, защита будет требовать от СМИ компенсации за моральный ущерб, которую затем «перечислят на военные госпитали».

«Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи», — заявила она.

Ранее Луценко сообщил, что уйдёт в отставку после выборов.

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