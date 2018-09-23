Генпрокурор Украины заявил, что уйдёт в отставку после выборов

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «1+1» заявил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко на будущих выборах и в мае следующего года намерен покинуть пост, чтобы заняться политикой.
Генпрокурор Украины заявил, что уйдёт в отставку после выборов
  • РИА Новости

«Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это чётко», — приводит РИА Новости слова Луценко.

Он отметил, что после президентских выборов намерен уйти со своего поста.

«Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов... как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности», — добавил генпрокурор.

Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее стало известно, что по результатам исследования, проведённого телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту президента Украины.

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