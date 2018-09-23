Генпрокурор Украины заявил, что уйдёт в отставку после выборов
- РИА Новости
«Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это чётко», — приводит РИА Новости слова Луценко.
Он отметил, что после президентских выборов намерен уйти со своего поста.
«Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов... как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности», — добавил генпрокурор.
Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее стало известно, что по результатам исследования, проведённого телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту президента Украины.