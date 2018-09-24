Порошенко: Рада может рассмотреть законопроект о курсе в ЕС и НАТО в ближайшее время

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Верховная рада может в ближайшее время рассмотреть законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся евроатлантической интеграции страны, передаёт РИА Новости.
Порошенко: Рада может рассмотреть законопроект о курсе в ЕС и НАТО в ближайшее время
  • Reuters

«Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках (Конституционного суда. — RT), мы также сможем сделать всё возможное, чтобы в ближайшее время иметь возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять его в целом», — сообщил Порошенко.

20 сентября Верховная рада Украины направила законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить