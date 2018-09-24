Порошенко: Рада может рассмотреть законопроект о курсе в ЕС и НАТО в ближайшее время

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Верховная рада может в ближайшее время рассмотреть законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся евроатлантической интеграции страны, передаёт РИА Новости.

«Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках (Конституционного суда. — RT), мы также сможем сделать всё возможное, чтобы в ближайшее время иметь возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять его в целом», — сообщил Порошенко.

20 сентября Верховная рада Украины направила законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд.