В Будапеште пообещали ответить на высылку с Украины венгерского консула
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«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны. Но есть надежда, что этого можно избежать», — цитирует главу МИД издание Origo.
По словам Сийярто, усиление антивенгерских настроений связано с подготовкой к проведению на Украине президентских и парламентских выборов. При этом он подчеркнул, что события прошлой недели «зашли слишком далеко» и переступили все «писаные и неписаные нормы международного права и дипломатии».
Министр, отправляющийся на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, подтвердил намерение встретиться там с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Ранее Климкин заявил, что консул Венгрии, который причастен к ситуации с раздачей украинцам венгерских паспортов, вернётся на родину.