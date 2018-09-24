В Будапеште пообещали ответить на высылку с Украины венгерского консула

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Будапешт не оставит без ответа высылку с Украины венгерского консула, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В Будапеште пообещали ответить на высылку с Украины венгерского консула
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны. Но есть надежда, что этого можно избежать», — цитирует главу МИД издание Origo.

По словам Сийярто, усиление антивенгерских настроений связано с подготовкой к проведению на Украине президентских и парламентских выборов. При этом он подчеркнул, что события прошлой недели «зашли слишком далеко» и переступили все «писаные и неписаные нормы международного права и дипломатии».

Министр, отправляющийся на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, подтвердил намерение встретиться там с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Ранее Климкин заявил, что консул Венгрии, который причастен к ситуации с раздачей украинцам венгерских паспортов, вернётся на родину.

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