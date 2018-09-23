Генсек ООН назвал фантастическим примером передачу власти в Армении

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время сессии ответов на вопросы в Facebook назвал процесс передачи власти в Армении в этом году «фантастическим» примером мирного урегулирования политических вопросов между народом и властью.
Генсек ООН назвал фантастическим примером передачу власти в Армении
  • РИА Новости

«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, — это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем моё поколение», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

В апреле 2018 года в Армении после ряда протестов в отставку ушёл премьер-министр Серж Саргсян. Его должность занял Никол Пашинян.

21 сентября российский лидер Владимир Путин в поздравительных телеграммах президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну по случаю Дня независимости выразил уверенность в развитии сотрудничества между Москвой и Ереваном.

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