Генсек ООН назвал фантастическим примером передачу власти в Армении
- РИА Новости
«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, — это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем моё поколение», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.
В апреле 2018 года в Армении после ряда протестов в отставку ушёл премьер-министр Серж Саргсян. Его должность занял Никол Пашинян.
21 сентября российский лидер Владимир Путин в поздравительных телеграммах президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну по случаю Дня независимости выразил уверенность в развитии сотрудничества между Москвой и Ереваном.