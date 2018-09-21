Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Армении
- РИА Новости
«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнёрского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве», — сообщается на сайте Кремля.
В телеграммах Путин отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.
Ранее Путин в ходе встречи с Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям. Он также сказал о готовности «сверить часы» с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран.