Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Армении

Российский лидер Владимир Путин в поздравительных телеграммах президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну по случаю Дня независимости выразил уверенность в развитии сотрудничества Москвы и Еревана.

«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнёрского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве», — сообщается на сайте Кремля.

В телеграммах Путин отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Ранее Путин в ходе встречи с Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям. Он также сказал о готовности «сверить часы» с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран.