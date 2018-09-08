Путин рассказал о развитии отношений России и Армении по всем направлениям

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям.

«На сегодняшний день отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сфер политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества», — приводит его слова РИА Новости.

Он заявил о готовности сверить часы с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран.

Также президент рассказал о сотрудничестве стран в сфере энергетики, отметив, что цены поставки российского газа в Армению составляют $150 за тысячу кубов.

Путин добавил, что отношения между странами также развиваются в металлургической промышленности и машиностроении.

По его словам, рост товарооборота между Россией и Арменией в 2017 году составил почти 30%. Он выразил надежду на повышение этого показателя по итогам 2018 года.

Ранее Пашинян выступил за развитие военно-технического сотрудничества России и Армении.