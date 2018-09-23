Турчинов назвал духовные вызовы для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к «российской угрозе».

«Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество», — приводит УНИАН слова Турчинова.

Он отметил, что «сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений».

«(Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны», — добавил секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявил, что история украинских Военно-морских сил насчитывает более тысячи лет.



