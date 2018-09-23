В Одессе произошёл взрыв

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В Малиновском районе Одессы произошёл взрыв.
В Одессе произошёл взрыв
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники», — указывается в заявлении.

Отмечается, что уже открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата горсовета.

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