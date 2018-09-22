СМИ: В Закарпатской области подорвали дом депутата горсовета

В Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата городского совета.

Об этом сообщает местный портал Mukachevo со ссылкой на источники.

По данным собеседников, в доме проживает депутат Виноградовского городского совета Элиса Сидей.

В пресс-службе полиции Закарпатской области подтверждают факт взрыва, но не уточняют, кто является владельцем здания.

«По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что во дворе 48-летней жительницы Виноградова взрывом повреждены фасад дома и бетонные лестницы», — указано в заявлении.

По данному факту начато расследование. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины («Умышленное повреждение имущества путём взрыва»).

Ранее сообщалось, что в украинском городе Сумы девять человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе.