Der Spiegel рассказало о налоговом мошенничестве на Украине

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что украинский бюджет теряет миллиарды евро из-за налогового мошенничества.

Отмечается, что пока ЕС выделяет огромные суммы денег Украине для стабилизации экономики страны, украинский бизнес применяет сомнительные схемы, чтобы избежать выплаты налогов, тем самым компании элементарно «грабят изнурённую кризисом Украину».

По имеющимся данным, подобные схемы приводят к тому, что украинский бюджет ежегодно теряет почти €750 млн.

В общей сложности с 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в размере €11 млрд. За это же время мошенничество с налогами привело к тому, что страна потеряла порядка €3 млрд.

Депутаты Еврокомиссии при этом закрывают глаза на данные факты, так как «из-за российской агрессии не хотят критиковать правительство в Киеве слишком сильно».

Подробнее — в материале ИноТВ.