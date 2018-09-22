В УПЦ заявили о начале описи имущества Московского патриархата на Украине
По данным церкви, украинский Минкульт начал оценивать имущество церкви в Сумской области, о чём Спасо-Преображенский храм был уведомлён 20 сентября. Также соответствующие уведомления получили другие религиозные общины из Глухова в Сумской области.
«Эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», — прокомментировал происходящее протоиерей Алексей Радионов.
При этом, по словам председателя юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, украинские чиновники «не имеют права учитывать и переписывать чужое имущество».
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил об угрозе захвата храмов УПЦ.