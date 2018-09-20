Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об угрозе захвата храмов УПЦ

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об угрозе провокаций против храмов и монастырей Украинской православной церкви.
Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об угрозе захвата храмов УПЦ
  • © Michael Kudryavtsev
  • globallookpress.com

«Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва?» — отметил владыка Павел в своём видеообращении на YouTube-канале обители.

Он призвал «всех быть христианами не по букве, а по жизни».

«Мы должны усилить молитвы о наших святынях, мы должны защитить их», — подчеркнул наместник лавры.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине было совершено шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но полиция возбудила лишь два уголовных дела.

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