В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 21 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела», — указали в СЦКК.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок и Калиновка.

Стрельба велась из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В общей сложности по территории республики было выпущено около 10 снарядов.

18 сентября в ЛНР сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе.