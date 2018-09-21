Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о задержании на Украине

Капитан танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин в беседе с ФАН рассказал подробности о задержании на Украине.

«В ситуации, когда судно заблокировано в порту другой страны и ему многократно отказывают в бункеровке, условия несения вахты экипажем трудно назвать приемлемыми», — заявил он.

Например, по его словам, в режиме строгой экономии электроэнергии была отключена система кондиционирования.

Замятин также напомнил о постоянных «провокациях» с украинской стороны.

«Что касается питания и медицины, то команда неудобств не испытывала. Связь с родными у нас тоже была», — отметил он.

По словам капитана, их посещали представители миссии ОБСЕ и генерального консульства России на Украине.

«Руководство компании оказывало поддержку на всех этапах. Ощущать моральную помощь близких было очень важно для нас», — добавил Замятин.

Кроме того, он выразил надежду на справедливое решение Херсонского окружного суда, которое ожидается 19 октября.

Ранее сообщалось, что все члены экипажа российского судна «Механик Погодин», удерживаемого на Украине, вернулись в Россию.