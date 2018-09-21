Жириновский отреагировал на сообщения об инициированном против него расследовании на Украине
- РИА Новости
«Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами», — заявил он.
По словам Жириновского, в конечном счёте будут судить не его, а весь нынешний Киев во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
«Был такой специальный международный уголовный суд по бывшей Югославии, будет такой же по бывшей Украине», — считает он.
Ранее Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Жириновского и двух депутатов Государственной думы России.