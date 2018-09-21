Жириновский отреагировал на сообщения об инициированном против него расследовании на Украине

Короткая ссылка
Депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН отреагировал на сообщения об инициированном против него расследовании на Украине.
Жириновский отреагировал на сообщения об инициированном против него расследовании на Украине
  • РИА Новости

«Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами», — заявил он.

По словам Жириновского, в конечном счёте будут судить не его, а весь нынешний Киев во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

«Был такой специальный международный уголовный суд по бывшей Югославии, будет такой же по бывшей Украине», — считает он.

Ранее Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Жириновского и двух депутатов Государственной думы России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить