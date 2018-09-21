Эксперт оценил решение властей Вероны лишить Порошенко звания почётного гражданина

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Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил решение властей Вероны лишить украинского лидера Петра Порошенко звания почётного гражданина города.
Эксперт оценил решение властей Вероны лишить Порошенко звания почётного гражданина
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«Эта новость, пожалуй, наиболее значительная за последнее время в отношении Украины. Меняется восприятие на Западе всей ситуации», — заявил он.

По его словам, избрание Порошенко почётным гражданином Вероны подразумевало в том числе то, какое значение придаётся Украине, её лидеру, происходящему в этой стране.

«Мы видим, что за это время ситуация изменилась кардинально», — отметил Джаралла.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал решение властей Вероны.

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