Власти Вероны лишили Порошенко звания почётного гражданина

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Муниципалитет Вероны принял решение о лишении президента Украины Петра Порошенко звания почётного гражданина города.
Власти Вероны лишили Порошенко звания почётного гражданина
  • © Global Look Press

Об этом информирует Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вероны Вито Коменчини.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — отметил он.

Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.

Отмечается, что решение присвоить Порошенко почётное гражданство вызвало критику и протесты в Вероне.

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