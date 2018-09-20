Власти Вероны лишили Порошенко звания почётного гражданина

Муниципалитет Вероны принял решение о лишении президента Украины Петра Порошенко звания почётного гражданина города.

Об этом информирует Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вероны Вито Коменчини.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — отметил он.

Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.

Отмечается, что решение присвоить Порошенко почётное гражданство вызвало критику и протесты в Вероне.