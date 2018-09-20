Власти Вероны лишили Порошенко звания почётного гражданина
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Об этом информирует Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вероны Вито Коменчини.
«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — отметил он.
Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.
Отмечается, что решение присвоить Порошенко почётное гражданство вызвало критику и протесты в Вероне.