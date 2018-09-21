На Украине испытали новые беспилотники и вертолёты

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Украинские военные провели испытания нового украинского оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты. Об этом информирует пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На Украине испытали новые беспилотники и вертолёты
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Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, прошли испытания оперативно-тактического беспилотного комплекса, способного проводить разведку, координировать ведение боя, находиться в воздухе до 24 часов, а также боевого беспилотного комплекса, способного нести фугасный или термобарический заряд. 

Он отметил, что беспилотники были созданы украинскими специалистами в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. 

Также были продемонстрированы лётно-технические характеристики украинских лёгких многоцелевых вертолётов «Скаут» и АК 1-3.

«Эти вертолёты способны обеспечивать разведку и быстрое соединение в войсках, выполнять задания по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых заданий, поражая цели как днём, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме», — сказал Турчинов.

Кроме того, прошли испытания модернизированной зенитной установки ЗУ-23-2.

Ранее стало известно, что на Украине прошли испытания реактивных снарядов.

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