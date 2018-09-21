Прокуратура потребовала лишить русский язык особого статуса в Донецкой области

Прокуратура подконтрольной Киеву Донецкой области потребовала отменить решение о региональном статусе русского языка в регионе.

Как информирует пресс-служба ведомства, в августе 2012 года Донецкий областной совет своим решением придал русскому языку статус регионального.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, который предусматривал наделение русского языка статусом регионального.

Отмечается, что Донецкий областной совет не принял никаких мер по отмене принятого им решения.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения», — заявили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что во Львовской области запретили публичное использование произведений на русском языке.