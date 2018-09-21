Эксперт прокомментировал решение властей Вероны лишить Порошенко звания почётного гражданина

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал решение властей Вероны лишить украинского лидера Петра Порошенко звания почётного гражданина города.
Эксперт прокомментировал решение властей Вероны лишить Порошенко звания почётного гражданина
  • РИА Новости

«Этот поступок Италии, в принципе, неожиданный», — сказал эксперт.

Он назвал случившееся символическим и осторожным шагом, который показывает, что в Италии не поддерживают Соединённые Штаты.

По словам Безпалько, для итальянской стороны в настоящее время очень важны экономические отношения с Россией.

«В Риме всегда это подчёркивали и говорили, что санкции очень вредят итальянской экономике. Вполне вероятно, что та позиция, которой сегодня придерживаются итальянцы, — последствие, с одной стороны, конфликта между Западной Европой и США, а с другой — стремление Рима наладить отношения с Москвой», — отметил он.

Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.

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