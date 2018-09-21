На Украине прокомментировали данные о притеснении венгров в Закарпатье
- РИА Новости
«Вот видите, российские тролли не медлят и вбрасывают в сеть фейковые видео о якобы притеснении венгров в Закарпатье. Пока что полная глупость и ноль креатива», — написал глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter.
В свою очередь, в СБУ заявили, что в некоторых СМИ распространяется видео о преследовании сотрудниками спецслужбы представителей одного из национальных меньшинств.
«Управление СБ Украины в Закарпатской области официально заявляет, что не проводит никаких процессуальных действий в отношении представителей этнических групп», — приводят сообщение СБУ местные СМИ.
Ранее Климкин назвал неприемлемой ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине.