На Украине прокомментировали данные о притеснении венгров в Закарпатье

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В украинском Министерстве иностранных дел и в Службе безопасности Украины заявили, что информация о притеснении венгров в Закарпатской области не соответствует действительности.
На Украине прокомментировали данные о притеснении венгров в Закарпатье
  • РИА Новости

«Вот видите, российские тролли не медлят и вбрасывают в сеть фейковые видео о якобы притеснении венгров в Закарпатье. Пока что полная глупость и ноль креатива», — написал глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter.

В свою очередь, в СБУ заявили, что в некоторых СМИ распространяется видео о преследовании сотрудниками спецслужбы представителей одного из национальных меньшинств. 

«Управление СБ Украины в Закарпатской области официально заявляет, что не проводит никаких процессуальных действий в отношении представителей этнических групп», — приводят сообщение СБУ местные СМИ.

Ранее Климкин назвал неприемлемой ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Украине.

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