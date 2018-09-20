СБУ заблокировала работу журналистского фестиваля на Украине

Служба безопасности Украины заблокировала работу курорта, расположенного на западе страны, где планировалось проведение журналистского фестиваля.

Об этом в своём Facebook заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«СБУ заблокировала работу курорта «Буковель», куда приехали почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль», — отметил Томиленко.

Он добавил, что сотрудники спецслужбы проводят обыски и изъятие материалов на ряде предприятий, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии «Укроп» Александром Шевченко.

Также Томиленко сообщил, что Украинский журналистский фонд готовил фестиваль на протяжении полугода.

«Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ — и по поддержке отечественного инвестора, и по уважению к гражданам и журналистам в частности», — заявил он.

Ранее в ООН заявили, что с мая по август на Украине зафиксирован рост числа нападений на украинских журналистов на 210%.