Посла Палестины вызвали в МИД Украины после заявлений Нофаля о Крыме

Посол Палестины на Украине Мохаммед Аль-Ассад был вызван в украинский МИД после заявления посла в России Абдельхафиза Нофаля о том, что палестинские власти поддерживают позицию российской стороны относительно Крыма.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД Украины. «Поводом для такого шага стали комментарии, распространённые 19 сентября в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении ведомства. Кроме того, как сообщает МИД Украины, Нофаль «заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова». Ранее Нофаль в интервью газете «Известия» заявил, что Палестина поддерживает Россию в вопросе Крыма.