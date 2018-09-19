Посла Палестины вызвали в МИД Украины после заявлений Нофаля о Крыме

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Посол Палестины на Украине Мохаммед Аль-Ассад был вызван в украинский МИД после заявления посла в России Абдельхафиза Нофаля о том, что палестинские власти поддерживают позицию российской стороны относительно Крыма.
Посла Палестины вызвали в МИД Украины после заявлений Нофаля о Крыме
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Поводом для такого шага стали комментарии, распространённые 19 сентября в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, как сообщает МИД Украины, Нофаль «заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова».

Ранее Нофаль в интервью газете «Известия» заявил, что Палестина поддерживает Россию в вопросе Крыма.

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