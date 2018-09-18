Сдавшийся экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР
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Как сообщается на сайте Министерства госбезопасности ДНР, за время службы в Мариуполе с 2014 по 2016 год Болтенко неоднократно становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп для устранения высокопоставленных лиц ДНР, а также допросов гражданских лиц с применением пыток.
Кроме того, мужчина рассказал о создании СБУ в области оперативно-боевой группы, которая совместно с националистами проводила карательные акции против гражданских лиц, поддерживающих ДНР и ЛНР.
Ранее МГБ ДНР опубликовало запись допроса задержанного по подозрению в покушении на главу республики Александра Захарченко.