Сдавшийся экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР

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Бывший сотрудник управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашённой Донецкой народной республики и рассказал о подготовке диверсий.
Сдавшийся экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий в ДНР
  • © Служба безопасности Украины

Как сообщается на сайте Министерства госбезопасности ДНР, за время службы в Мариуполе с 2014 по 2016 год Болтенко неоднократно становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп для устранения высокопоставленных лиц ДНР, а также допросов гражданских лиц с применением пыток.

Кроме того, мужчина рассказал о создании СБУ в области оперативно-боевой группы, которая совместно с националистами проводила карательные акции против гражданских лиц, поддерживающих ДНР и ЛНР.

Ранее МГБ ДНР опубликовало запись допроса задержанного по подозрению в покушении на главу республики Александра Захарченко.

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