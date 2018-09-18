Украинская генпрокуратура вызвала на допрос экс-премьера Азарова

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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 1 октября бывшего премьер-министра Николая Азарова, сообщается на сайте ведомства.
Украинская генпрокуратура вызвала на допрос экс-премьера Азарова
  • РИА Новости

Кроме того, повестки получили бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артём, экс-депутат Юрий Иванющенко и бывший председатель Госкомитета финмониторинга Сергей Гуржего.

Их вызывают для «участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины».

Отмечается, что в рамках этого уголовного производства расследуется якобы созданная экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступная организация и её деятельность.

Ранее сообщалось, что защита Януковича намерена допросить бывшего премьера Украины Азарова.

Также в интервью RT экс-премьер рассказал, как развивались события в последние дни перед сменой власти на Украине в 2014 году, какие ошибки были допущены Киевом и почему Пётр Порошенко теперь отрицает свою причастность к действиям оппозиции по свержению главы государства.

Подробнее — в материале RT.

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