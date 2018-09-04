Азаров заявил об отсутствии интереса в ЕС и США к украинской экономике

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН рассказал об отсутствии интереса в Евросоюзе и Соединённых Штатах к украинской экономике.
Азаров заявил об отсутствии интереса в ЕС и США к украинской экономике
  • РИА Новости

«Никогда ни одного деятеля Европейского союза или США не интересовала украинская экономика как таковая. У меня были десятки, может, даже сотни встреч — мы им рассказывали о наших перспективах, о наших возможностях. Призывали к кооперации, сотрудничеству — никакого абсолютно интереса не было», — заявил он.

По его словам, этого интереса нет и в настоящее время.

Как отметил Азаров, все европейские бизнесмены — прагматики: никто не рискнёт даже долларом, чтобы идти в страну, в которой, например, совокупный рынок составляет всего около $50 млрд и которая рвёт связи с Россией.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки к Конституции о курсе государства на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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